Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants : Mme Diéguy Diop remplace Niokhobaye Diouf

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 22:24 | | 0 commentaire(s)|

Mme Diéguy Diop, Juriste, est nommée Directrice de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants, en remplacement de Monsieur Niokhobaye Diouf, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

