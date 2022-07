Discours ethniciste de Ousmane Sonko / Talibouya Aïdara: « Ousmane Sonko a un problème avec la Casamance »

Vouloir se servir de la Casamance pour des règlements politiques, ne vous honore pas. Non Monsieur Sonko, la Casamance ne mérite pas ça de votre part. Cette Casamance qui cherche la paix depuis 40 ans aujourd'hui. La belle région des responsables politiques tels que Emile Badiane, Ibou Diallo, Djibril Sarr, Assane Seck, Dembo Coly, Famara Ibrahima Sagna..., Becaye Diop, Robert Sagna, Landing Sané, Bachir Cissé..., ne mérite pas ce genre de discours, qui avaient mis le feu au Rwanda.



Pour rappel, au début des années 1990, une partie de l'élite politique de ce pays de la région des Grands Lacs, avait porté un discours ethniciste qui a finalement donné naissance à un génocide, avec des centaines de milliers de morts.



Non, Ousmane Sonko, vous avez tort. Votre Sénégal natal ne mérite pas ça de votre part. Votre Thiès natal ne mérite pas ça. Notre Casamance natale ne mérite pas ça.



Monsieur Sonko, les populations de la Casamance ne veulent plus de ces fruits amers de la crise qu'ils consomment depuis 1982. Cette crise qui a fini par mettre l'économie de la région naturelle à genoux. Dans cette partie sud du Sénégal aux énormes potentiels de développement, l'insécurité a fini de détourner les opérateurs économiques.



Aujourd'hui que les lueurs d'espoirs sont visibles, voilà que vous vous lanciez dans une campagne de manipulation politique, pour créer une situation de chaos à travers vos discours ethnicistes.



Sachez que les Casaçais ont tout compris. Comme dit le reggaeman, votre ami Facoly: "on a tout compris". Nous avons bien compris que c’est pour des raisons purement politiques que vous essayiez de créer une scission entre les populations du Sénégal qui est hétéroclite. Vous qui êtes natif de Thiès, de père diola et de mère sérère, vous deviez comprendre que notre chère Casamance est le condensé de toutes les ethnies du Sénégal et reste et demeure indivisible.



Dire que "Macky Sall a un problème avec la Casamance", c'est oublier que c'est ce même Macky Sall qui a réalisé le pont sur le fleuve Gambie, qui nous permet aujourd'hui de traverser ce pays dans les meilleures conditions.



Dire que "Macky Sall n'aime pas la Casamance", c'est oublier que c'est ce jeune Président qui a désenclavé le Blouf d'Arfang Bessir Sonko. Si aujourd'hui, Ousmane Sonko circule dans le Blouf de ses aïeux sans perdre de temps, c'est grâce aux infrastructures routières construites par le gouvernement de Macky.



Dire que Macky Sall n'aime pas la Casamance, c'est oublier que Marsassoum a son pont, c'est oublier que Sédhiou à son hôpital de dernière génération, c'est oublier que l'aéroport de Cap-Skiring est mis à neuf, c'est oublier l'électrification du Narang Ouest, c'est oublier que les ponts de Baila et de Diouloulou sont en construction.



Dire que Macky Sall n'aime pas la Casamance, c'est oublier les milliers de familles qui reçoivent les bourses de sécurité familiale.



Monsieur Sonko, vous ne pourrez pas déstabiliser notre Casamance natale. Par respect pour les populations de Ziguinchor qui ont fait de vous le maire de leur commune, prêchez la paix et l'amour entre les peuples. Ensemble, pour un Sénégal de paix.















Par Talibouya AIDARA

Cadre APR Bignona

aidara.or.t@gmail.com