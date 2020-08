Disparition de Judit Reigl

On ne pouvait accéder à son atelier que par une échelle de meunier que paraît-il, elle empruntait allègrement jusqu’à un âge fort avancé. La galerie Antoine Laurentin qui l’avait représentée à Bruxelles et à Paris avait organisé en 2016, avec les galeries de France, Anne de Villepoix, Benoît Sapiro et Alain Le Gaillard, une rétrospective d...

L’artiste peintre qui était née le 1er mai 1923 à Kapuvár à l’ouest de la Hongrie, s’est éteinte le 7 août à Marcoussis dans l’Essonne.Source : https://www.podcastjournal.net/Disparition-de-Judi...