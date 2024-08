Disparues en mer et dans le désert : Le collectif des parents exprime leur profonde inquiétude et désespoir Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Août 2024 à 19:46 | | 0 commentaire(s)| Le collectif des parents de personnes disparues en mer et dans le désert s’est réuni ce mercredi au siège d'Amnesty pour exprimer leur profonde inquiétude et leur désespoir face à l'absence prolongée de nouvelles de leurs proches. Lors de cette rencontre, ils ont appelé les autorités à intensifier les efforts de recherche et à apporter un soutien plus considérable afin de retrouver les disparus et de leur offrir un retour en sécurité.



