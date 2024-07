Dissiper les malentendus autour du Woyofal et son système de tarification : La Sénélec a tenu un atelier de partage Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2024 à 21:42 | | 0 commentaire(s)| La Société nationale d'électricité du Sénégal (Sénélec) a organisé un atelier d'échange et de partage avec les journalistes, ce mercredi 31 juillet 2024. Cette rencontre vise à dissiper les malentendus et à renforcer la compréhension, ainsi que la communication autour du Woyofal et de son système de tarification.

L'atelier a offert l'occasion de détailler les caractéristiques, les avantages et le fonctionnement du Woyofal, tout en répondant aux questions et préoccupations des médias.



Cette entrevue a été une réussite, selon Tabara Ndoye Bâ, Directrice principale du commercial de la Sénélec.





