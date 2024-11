Dissolution de la Crei : Alioune Ndao dénonce une stratégie politique Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Macky Sall/ Saliou Ndong La suppression de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) a été largement saluée, car cette instance spéciale, connue notamment pour avoir incarcéré des personnalités telles que Karim Wade, était perçue comme illégitime. Pourtant, des interrogations persistent : le régime de Macky Sall, qui a écarté la Crei […] Sénégal Atlanticactu/ Macky Sall/ Saliou Ndong La suppression de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) a été largement saluée, car cette instance spéciale, connue notamment pour avoir incarcéré des personnalités telles que Karim Wade, était perçue comme illégitime. Pourtant, des interrogations persistent : le régime de Macky Sall, qui a écarté la Crei du cadre légal, semble avoir pris cette décision davantage pour se protéger que pour rendre justice. C’est l’avis d’Alioune Ndao, ancien procureur spécial de la Crei, qui s’est exprimé dans une interview publiée ce lundi dans « L’Observateur ». « Les gens n’ont pas compris les véritables raisons de cette suppression », déclare-t-il, en précisant que l’infraction d’enrichissement illicite, traitée par la Crei, « est celle qui permet le plus efficacement de poursuivre les dignitaires de l’ancien régime ». Il ajoute : « Pour un détournement de fonds publics, il faut prouver que l’individu a soustrait des biens de l’État, ce qui nécessite des preuves tangibles. Ces preuves sont souvent difficiles à obtenir. » Il poursuit en expliquant : « En revanche, l’enrichissement illicite est plus facile à démontrer. Si une personne perçoit un salaire de 1 million de francs CFA, mais qu’elle possède un patrimoine de 5 milliards de francs CFA, elle doit justifier cette différence. Si elle y parvient, le dossier est classé ; dans le cas contraire, elle est poursuivie pour enrichissement illicite. » Dans cette interview, Alioune Ndao critique également Macky Sall, l’accusant de masquer ses véritables intentions en confiant la compétence de l’enrichissement illicite à l’Ofnac (Office national de lutte contre la fraude et la corruption), une institution administrative. « Comment peut-on déléguer une infraction pénale à un organisme administratif, qui plus est sous l’autorité du président de la République ? », s’interroge-t-il avec indignation.



Source : Source : https://atlanticactu.com/dissolution-de-la-crei-al...

