Dissolution du Gouvernement sénégalais : Attentes et espérances pour la nouvelle équipe de ministres d'Amadou Bâ Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2023 à 00:41 | | 0 commentaire(s)| Le Président Macky Sall a pris une décision majeure, en signant un décret le 6 octobre dernier, mettant ainsi fin aux fonctions des ministres en exercice au Sénégal. La dissolution du gouvernement ouvre la voie à la formation d'une nouvelle équipe ministérielle. Les Sénégalais, qui ont eu l'occasion de partager leurs doléances et leurs attentes lors des rencontres avec les autorités, expriment des points de vue variés sur la nature du futur gouvernement. Certains pensent qu'il s'agira d'un gouvernement de campagne, tandis que d'autres restent optimistes et espèrent qu'il sera axé sur les enjeux sociaux du pays. Une période de transition politique qui suscite des espoirs et des interrogations.



