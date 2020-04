Distribution de l’aide alimentaire: l’Union du monde rural récuse le Registre national unique L’Union du monde rural de Diourbel et de Thiès rejette le choix du Registre national unique (RNU) comme base de données dans la distribution de l’aide alimentaire. Selon son responsable Modou Diouf qui s’est prononcé sur la Rfm, « ce registre a été confectionné dans le cadre de la distribution des bourses familiales et nous savons tous que des proches de la mouvance présidentielle ont été privilégiés dans la distribution de ces bourses. C’est pourquoi nous récusons le RNU, qui ne garantit pas l’équité sociale ».

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos