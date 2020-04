Distribution de vivres et de denrées alimentaires à Kaolack: L’Association « Safa Ak Marwa » s’illustre avec des actions humanitaires singulières Rédigé par leral.net le Mardi 14 Avril 2020 à 21:12 | | 0 commentaire(s)| L’Association « Safa Ak Marwa » des femmes de Médina Baye, répondant à l’appel du Préfet et du Ministre de la Femme, a procédé à une distribution de vivres destinée aux daaras, dont les talibés sont confinés. Le don, remis aux Serigne Daara, est constitué de 40 sacs de riz. Outre ce lot, l’association, luttant contre la pauvreté et engagée dans la promotion de la femme, a remis au Ministre de la Femme, un lot de 20 sacs de riz et des lave-mains, destinés aux enfants de la rue.



L’œuvre de charité semble aujourd’hui, la chose la mieux partagée. Des actes d’humanisme se multiplient sur l’étendue du territoire national. Sur ce principe, il a été constaté que l’association « Safa Ak Marwa », dirigée par Dr. Fatou Samb Cissé; s’illustre de forte et belle manière dans ce champ d’actions humanitaires. Ladite entité créée en 2008 et constituée de 85 membres, principalement des femmes de Médina Baye, vole au secours des nécessiteux de la Commune de Kaolack.



Ainsi, de manière généreuse, l’Association « Safa Ak Marwa » a offert un don de 40 sacs de riz aux daaras de Médina Baye. Au même moment, elle a remis au Préfet de Kaolack, un autre lot de 20 sacs de riz et des lave-mains, destinés aux enfants de la rue. Et, de manière symbolique, l’association a eu une pensée pour les enfants de la pouponnière Lamine Coulibaly de Bongré, ayant en charge 32 enfants. Celle-ci, manifestant un besoin de couches, de récipients, tels des « Satala », des couches et des céréales pour bébés, a reçu des mains du Préfet de Kaolack, son lot.



L’Association « Safa Ak Marwa » s’est engagée avec détermination, à aider les femmes musulmanes de Médina Baye pour l'accomplissement du 5e pilier de l’Islam, c’est-à-dire, le hajj. Collectant des fonds à partir des contributions individuelles et mensuelles des femmes, elle a réussi, lors de sa première édition, à convoyer aux lieux Saint de l’Islam, un nombre de 55 femmes. Et, bénéficiant du soutien du président de la République, Macky Sall, de la Première Dame, Marième Faye Sall, de l’Imam Cheikh et d’autres bonnes volontés, l’association enregistre un total de 105 bénéficiaires de billets pour l’accomplissement de ce devoir religieux.



Consciente des priorités et des urgences de Médina Baye, l’association a décidé d’œuvrer dans le social. Elle s’est illustrée lors des inondations de 2011, avec l’offre de 1 million de FCfa, remis aux sinistrés. En 2013, elle a octroyé, grâce à l’aide de l’Imam, un montant de 2 millions de FCfa aux handicapés.



Constatant un déficit d’arbres dans la localité de Médina Baye, l’Association « Safa Ak Marwa » a choisi de s’offrir auprès d’Aly Haider, 5000 plantes, constituées de dattiers et autres… Celles-ci, découvre-t-on, ont servi à décorer de dattiers, le tour de la mosquée de Médina Baye. Et, l’hygiène fondamentale dans la pratique de l’Islam s’inscrit dans les priorités de l’association. Recevant de Mme Arame Ndiaye, des pelles et brouettes, elle a engagé des charrettes pour faire le ramassage quotidien des ordures ménagères au niveau de Médina Baye.



L’ensemble de ces entités, touchées par cette marque de générosité de l’Association « Safa Ak Marwa », ont manifesté leur satisfaction par rapport à cet appui conséquent. Ce faisant, le Préfet de Kaolack a considéré que l’acte consistant à appuyer les nécessiteux, est d’une portée importante dans l’épanouissement de ses administrés.





