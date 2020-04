Distribution des denrées alimentaires à Dakar : Mansour Faye a lancé l’opération ce matin Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale, Mansour Faye, a lancé l’opération de distribution de denrées alimentaires aux familles affectées par le coronavirus dans la région de Dakar, ce mardi matin. La cérémonie de lancement a eu lieu à Guinaw Rails Sud, à Pikine, et se poursuivra à Yenne. Au total, 585 845 ménages recensées notamment à travers le RNU, bénéficieront de cette aide.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 14:04 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos