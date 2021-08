District sanitaire de Saint-Louis : Le Médecin-chef, Dr Evrard Cabou rappelé à Dieu Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|

Au centre de santé « Me Ousmane Ngom » du faubourg de Sor, qui abrite les services du district sanitaire du département de Saint-Louis, des larmes coulent encore à flots depuis l’annonce du décès du Médecin-chef, Dr Evrard Jocelyn Désiré Kabou. Saint-Louis-Cette triste nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans les communes de Gandon, Ndiébéne-Gandiole, […] Au centre de santé « Me Ousmane Ngom » du faubourg de Sor, qui abrite les services du district sanitaire du département de Saint-Louis, des larmes coulent encore à flots depuis l’annonce du décès du Médecin-chef, Dr Evrard Jocelyn Désiré Kabou. Saint-Louis-Cette triste nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans les communes de Gandon, Ndiébéne-Gandiole, Saint-Louis, Fass-Ngom, Mpal et dans d’autres localités de l’arrondissement de Rao. Tous les agents de santé qui sont en poste au niveau du centre hospitalier régional, des centres et des postes de santé, des maternités et autres structures sanitaires, ont été pris au dépourvus par cette nouvelle relative à la disparition du médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis, qui a rendu l’âme dans la nuit du lundi au mardi , à la suite d’une courte maladie due à la contamination à la Covid-19. Le témoignage d’un Agent de santé communautaire du dispensaire de Pikine Sor-Daga, Amadou Diagne Thiaw, est émouvant : « il n’a fait que six mois à son poste à Saint-Louis, mais il nous a marqués par des gestes humanitaires, des actions sociales qu’il n’hésitait pas à entreprendre pour rendre d’énormes services aux patients, aux populations, Dr Cabou s’est sacrifié pour le travail et les nombreuses innovations de taille qu’il avait déjà pu apporter au fonctionnement des différents services du centre de santé Me Ousmane Ngom et autres structures sanitaires qui étaient placées sous sa responsabilité, Dr Cabou nous a quittés sur la pointe des pieds ». Mbagnick Kharachi Diagne (Correspondant)



Source : Source : http://lesoleil.sn/district-sanitaire-de-saint-lou...

