Diversité dans le débat public: Thierno Bocoum tacle Ousmane Sonko et l'invite à plus d'élégance... Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Septembre 2022 à 11:21 | | 2 commentaire(s)| Invité de l'émission 12 Minutes Chrono, Thierno Bocoum tacle sévèrement Ousmane Sonko et pense qu'il n'est pas tolérant vis à vis de l'opposition. Dans cette dynamique, il invite le leader de Pastef à accepter la diversité dans le débat public..



