Dix conseils pour booster votre vie sexuelle Des préliminaires inexistants ou trop présents, frustrations, ébats ennuyeux, routine installée et perte de désir, ce n'est pas toujours évident de dire à son partenaire que ça ne va plus au lit. Pourtant, la communication est essentielle au sein d'un couple et en parler, c'est la clé. Voici dix conseils pour retrouver une bonne entente sexuelle.





1. Se connaître soi-même pour savoir ce qu'on aime



Beaucoup de personnes ne connaissent pas leur corps. Si vous ne connaissez pas votre anatomie, vous ne saurez pas déceler ce que vous aimez. Vous ne pourrez pas vous laisser aller si vous n'avez pas conscience de ce que vous donnez à l'autre. Il est donc important de vous connaître vous-même pour connaître vos envies. Faites une liste des choses que vous aimez ou n'aimez pas, ce que vous aimeriez ou n'aimeriez pas faire ainsi que de vos fantasmes et désirs les plus secrets. Partagez-la ensuite avec votre partenaire afin de savoir mutuellement ce qui vous plaît.



2. Révéler ses désirs et écouter ceux de l'autre



N'ayez aucun tabou sur vos désirs sexuels. Pour qu'une relation fonctionne, il est important de mettre le doigt sur ce qui plaît le plus ou le moins à chacun afin de vous focaliser sur ce que vous aimez et améliorer ce qu'il se passe moins bien sexuellement parlant. La communication sur les désirs de chacun est importante et améliore la confiance au sein d'un couple.



3. Casser la routine



Quand la routine s'installe, le manque de pep's dans la relation mène souvent à une baisse de libido. Pour y remédier, essayez de changer quelques petits détails de votre quotidien. Faire l'amour dans des endroits insolites plutôt que dans un lit, utiliser des objets, tenter des jeux sexuels ou troquer votre pyjama habituel contre de la lingerie sexy sont des moyens simples et efficaces de rompre la monotonie et d'apporter un peu de piment dans votre vie amoureuse. Tenter de nouvelles choses pourrait raviver la flamme au sein de votre couple.

4. Assumer le changement



Vos envies changent au fil du temps et c'est tout à fait normal. Vous n'avez évidemment pas les mêmes envies à 20 ans qu'à 40 ans, et encore moins après 35 ans de mariage. Il est donc crucial d'échanger avec votre partenaire et lui expliquer que vos envies ont changé pour qu'il puisse comprendre et s'adapter. Assumez vos nouveaux désirs et invitez votre moitié à y participer.



5. Éviter un rapport de force au sein du couple



Si votre couple est basé sur un rapport de force, la personne dominée peut rapidement perdre confiance en elle et s'effacer. Elle n'osera peut-être pas exprimer ce qui la dérange ou lui déplaît et cette situation ne sera en rien bénéfique pour améliorer vos relations sexuelles. Chaque personne au sein du couple doit pouvoir prendre des initiatives et s'exprimer pleinement. Les sentiments ou ressentiments que vous entretenez envers vous-même ou envers votre partenaire seront décisifs pour votre bien-être sexuel.



6. Pour avoir de l'intimité, il faut de la complicité



Le manque de communication et de complicité est néfaste pour la vie sexuelle. Si vous n'êtes complices qu'au lit et que vous n'entretenez pas votre relation, la flamme s'éteindra et sera difficile à raviver. L'échange dans un couple est un dopant sexuel. Au plus vos échanges seront riches, au plus votre libido sera élevée.

7. La culpabilité, une mauvaise idée



Que ce soit pour vous ou votre conjoint, la culpabilité est un sentiment toxique pour l'amour. Chacun doit assumer sa part de responsabilité, sans pour autant se ronger ou accuser l'autre. Si vous n'avez pas envie de faire l'amour ou n'avez plus les mêmes attentes, ne culpabilisez pas. A l'inverse, si vous rencontrez des difficultés à ressentir du plaisir ou si vous n'êtes pas satisfait des performances de votre partenaire, le culpabiliser n'est pas la solution. Le meilleur remède est d'en parler, de mettre des mots sur vos attentes et de trouver des solutions.



8. Chacun doit trouver des solutions



Au lieu de jeter la pierre à l'autre, réfléchissez aux problèmes que vous rencontrez et essayez de trouver des solutions ensemble. Plus vous exprimerez ce que vous voulez, au mieux l'autre comprendra comment vous combler.



9. Ne jugez pas votre partenaire selon vos propres critères



Penser que l'autre aime forcément ce que vous aimez est une erreur. Si l'un aime crier au lit, l'autre préfère peut-être garder le silence. Si vous portez une attention particulière aux préliminaires, votre partenaire privilégiera possiblement l'acte sexuel en lui-même. Pareil pour les mots cochons et les positions moins "classiques", ce n'est pas au goût de tout le monde. Nous sommes tous différents et il est primordial de respecter les envies de chacun. Il faut donc vous écouter avec bienveillance et garder l'esprit ouvert.



10. Fuir le sexe est la pire chose à faire



Vous faites exprès de vous endormir tôt ou de rentrer tard pour éviter de devoir faire l'amour avec votre conjoint? Fuir n'est jamais la bonne solution. En évitant d'aborder le sujet, vous ne faites que repousser le problème. Cessez de voir le sexe comme une obligation et mettez des mots sur ce que vous ressentez. Parlez-en à votre moitié, investissez-vous dans la relation et appliquez les conseils énumérés plus haut.











Source : Autre Presse

