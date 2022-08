Dix milliards de dette: Les concessionnaires du nettoiement menacés par le dépôt de bilan si...

Jeudi 25 Août 2022 à 07:43

Les concessionnaires de nettoiement, face à la presse ce mercredi, ont exposé les difficultés financières auxquelles ils sont confrontés. Ils font état d'une dette de plus de 10 milliards de francs CFA. Avec la hausse des prix de certains produits comme l'huile, ces concessionnaires s'inquiètent du sort de leurs entreprises qui tendent vers la faillite malgré les efforts des acteurs.

Ces professionnels du nettoiement lancent un appel au chef de l'État et demandent à être reçus pour qu'une solution à leurs problèmes soient trouvée le plus tôt.