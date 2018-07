Dix-sept ans après, nouvelle identification d'une victime du 11-septembre

Patiemment, l'institut médico-légal de New York (OCME) continue à travailler sur ceux des 19,915 restes humains récupérés après le 11-Septembre, qui n'ont pas encore été associés à l'une des 2.753 personnes tuées ce jour-là.



L'unité spéciale qui opère toujours au sein de l'institut, vient ainsi d'identifier Scott Michael Johnson, analyste financier au sein de la banque d'investissement Keefe, Bruyette and Woods au moment de l'attaque. Il est devenu la 1642e personne identifiée formellement depuis que les travaux ont commencé.



L'institut a mis près de 1.500 noms sur des restes humains durant les deux premières années qui ont suivi les attentats, mais depuis, le rythme a sensiblement ralenti. Une seule personne a été identifiée en 2017, une découverte qui intervenait après plus de deux ans de recherches infructueuses.



"En 2001, nous avons pris l'engagement vis-à-vis des familles de faire le nécessaire pour identifier leurs proches, quel que soit le temps que cela prendrait", a déclaré la responsable de l'institut médico-légal, Barbara Sampson, citée dans le communiqué. "Cette identification est le résultat de l'investissement de notre équipe dans cette mission qui se poursuit", a-t-elle ajouté.



Le 11 septembre 2001, deux avions sont entrés en collision avec les tours jumelles du World Trade Center, qui se sont effondrées au bout de quelques dizaines de minutes. Les appareils avaient été détournés par deux équipes de pirates membres d'Al-Qaïda.









Europe 1