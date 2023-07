Djeddah Thiaroye Kao: Les populations dénoncent l’entassement des ordures

Mercredi 19 Juillet 2023 à 19:45

Les bassins de rétention des eaux pluviales créent des polémiques à Djeddah Thiaroye Kao. Les populations établies aux alentours, dénoncent les tas d'ordures entassés aux abords, qui pourraient constituer un danger pour leur sécurité et leur santé. Elles sont sorties pour alerter les autorités et demander le retrait de ces ordures. Saisie de cette affaire, la mairie de Djeddah Thiaroye Kao a dépêché des camions de ramassage d'ordures et explique les raisons de cette situation. Selon Adji Codou Kâ, chargée du cadre de vie, la municipalité n'est pas responsable de l'entassement de ces ordures autour des bassins. Mais plutôt, ce sont certaines personnes qui créent cette situation.