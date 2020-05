Djiby Seydi démissionne de la magistrature et reste dans le privé...

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mai 2020 à 14:21 | | 0 commentaire(s)|

A 44 ans, le premier fils de Kolda à devenir magistrat, démissionne de la magistrature après quinze ans de service. Brillant juge de siège, très bien apprécié par ses collègues, Djiby Seydi ne devrait pas s’éloigner du temple de Thémis, puisque «L’As» a appris qu’il va rejoindre le barreau et s’approcher davantage des populations du Fouladou, qu’il entend faire bénéficier de son expertise.



D’ailleurs, selon certaines indiscrétions, il pourrait même s’engager en politique à Kolda, où il dispose d’une base affective inestimable. Va-t-il franchir le Rubicon politique ? En faveur de qui ? En tout cas, désormais, il n’est plus soumis à une quelconque obligation de réserve. Cerise sur le gâteau, il jouit d’une aura certaine auprès des jeunes. Wait and see.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos