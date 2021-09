Djida Thiaroye Kao: un homme d’une trentaine d’année retrouvé pendu dans un bâtiment abandonné

Les habitants de la commune de Djidda Thiaroye Kao, particulièrement ceux qui vivent à Nieti Mbaar, se sont réveillés, ce samedi, dans la plus grande tristesse. Et pour cause, c’est un homme d’une trentaine d’années qui a été retrouvé mort par pendaison dans un bâtiment abandonné.



Curieux et badauds se sont rués vers la maison où les faits se sont produits, raconte Rewmi. Les questions qui taraudent les esprits: comment cet homme a pu abrégé sa vie ? De quoi il s’agit ? Où sont ses parents et où habite-t-il? Les sapeurs-pompiers ont pu récupérer la dépouille mortelle pour la déposer à la morgue, après avoir été alertés. Après avoir fait le constat, la police a ouvert une enquête pour élucider cette affaire qui anime les débats à Niety Mbaar.



Durant toute la journée du samedi, l’identité de l’homme n’était pas connue. Un drame qui s’est produit dans ce quartier vulnérabilité de la banlieue où plusieurs maisons ont été désertées par leurs propriétaires à cause de l’insécurité.





