Djiddah Thiaroye Kao : Malal Diallo Pithie déplore l'état vétuste du mur de clôture de la Case des Tout-petits

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2023 à 23:42 | | 0 commentaire(s)|

Malal Diallo Pithie a vivement déploré l'état vétuste du mur de clôture de la case des tout-petits de Djiddah Thiaroye Kao. Il s'est engagé à le rénover malgré le manque de soutien de l'État et des autorités municipales face à cette situation. De plus, le donateur a annoncé qu'il apportera un soutien financier au gardien et à la maîtresse coranique de la case à partir du mois prochain. Il a exprimé ces engagements, dimanche 15 octobre 2023, lors du lancement d'une caravane dédiée à visiter les écoles de la commune pour leur apporter son soutien.