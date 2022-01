Djokovic propriétaire à 80% d'une biotech danoise développant un traitement contre le Covid-19 Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Janvier 2022 à 03:34 | | 0 commentaire(s)|

Le numéro un mondial de tennis Novak Djokovic, qui s'est vu exclure de l'Open d'Australie et expulsé du pays au terme d’une bataille judiciaire sur son statut vaccinal, possède 80% d'une société qui développe un traitement contre le Covid-19.



Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic détient 80% de la biotech danoise QuantBioRes, qui s'attache à développer un traitement contre le Covid-19, a déclaré ce mercredi 19 janvier à Reuters Ivan Loncarevic, directeur général de la société.



Selon ce dernier, les actions ont été rachetées en juin 2020. Le directeur a refusé de préciser le montant de la somme versée par la star des courts. QuantBioRes compte mener des essais cliniques de son médicament au Royaume-Uni durant l'été 2022.



Cette annonce survient alors que le numéro un mondial, qui refuse de se faire vacciner, a été exclu du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie, et Sputniknews.com)



Source : Source : https://www.impact.sn/Djokovic-proprietaire-a-80-d...

