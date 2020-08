Djolof : Décédé le jour de la Tabaski, le Khalife général de Mbeuleukhé inhumé dans la soirée

Le Djolof ainsi que toute la oummah est en deuil. Cela suite au rappel à Dieu de Serigne Moussa Dia, Khalife général de la cité religieuse de Mbeuleukhé, une localité située au nord-ouest du pays, dans le département de Linguère (région de Louga). Le défunt qui est qualifié pour beaucoup, comme étant une personnalité religieuse très humble et efficace, est décédé ce vendredi 31 juillet 2020, après plus d’un demi-siècle à la tête du khalifat.



Fils d’un des Moukhadams d’El Hadji Malick Sy, en l’occurrence El Hadji Daouda Dia, il était aux responsabilités depuis 1967. Décédé hier vers 20 heures, après 53 ans à la tête du khalifat, il a été inhumé dans la soirée du vendredi au samedi 1er août 2020 vers 3 heures du matin. Il était âgé de 97 ans. Longtemps alité à cause d’un état de santé fragile, il laisse derrière lui une famille divisée à cause d’une histoire d’héritage. En effet, Habib Dia (fils aîné du défunt) et Aliou Dia (porte- parole de la famille et neveu de l’illustre disparu) sont en conflit ouvert depuis des années, parce que se disputant le khalifat...

