Dmédia: La femme de Bougane remplace Massamba Mbaye à la tête du Groupe

Après le départ de Massamba Mbaye (ex-Dg), c’est l'une des femmes de Bougane Guèye Dany, Moumy Seck, non moins fille de Thione Seck qui est portée à la tête du groupe Dmédia. Madame Guèye intègre ainsi le groupe de son époux. Elle est apparue sur le plateau de ''Rendez-vous'' pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles recrues.



‘’ On prépare pour les partenaires, auditeurs et téléspectateurs un large choix de programmes, de concepts innovants. Cette année, on a su accueillir de nouveaux membres dans la famille Dmedia. Zik Fm est numéro un dans son domaine, la Sentv numéro deux et "La Tribune" aussi. En 2020, on sera leader ’’, promet Moumy Seck.