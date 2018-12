Documentaire : Enquête et investigations sur le sucre Utilisés massivement pour remplacer le sucre, les édulcorants dits «intenses» sont devenus un outil incontournable de l'industrie agro-alimentaire. Plusieurs études démontrent que leur consommation présente des risques potentiels pour la santé. Une plante sud-américaine, la stévia, naturellement très riche en sucre, fait aujourd'hui office d'or vert et pourrait remplacer les édulcorants. L'industrie a-t-elle trouvé là un produit miracle ? Productions Tony Comiti. Auteur : Christel Bertrand

