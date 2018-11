Documentaire - Envoyé spécial: Les secrets du PSG - 8 novembre 2018 (France 2)

Enquête sur le club de foot le plus riche de France, racheté en 2011 par un fonds d’investissement du Qatar. Dans le cadre des "Football Leaks", en collaboration avec Mediapart et le Consortium européen d’investigation EIC, "Envoyé spécial" a eu accès à des milliers de documents.



Le Paris Saint-Germain est le club de football qui fait rêver nos enfants. C’est l'équipe préférée des Français, avec 200 millions de fans dans le monde et des joueurs de renommée internationale comme Neymar, Mbappé, Cavani… Depuis son rachat en 2011 par un fonds d’investissement du Qatar, le PSG écrase la concurrence dans le championnat français et rivalise avec les grands clubs d’Europe.

Que se passe-t-il en coulisse ?



Mais le PSG, c’est aussi de l’argent : 500 millions d’euros de budget par saison, 1,8 milliard d’euros injectés par les Qataris depuis six ans. Que se passe-t-il en coulisse ? Dans le cadre des "Football Leaks", en collaboration avec le site Mediapart et le Consortium européen d’investigation EIC, "Envoyé spécial" a eu accès à des milliers de documents. Enquête sur le club le plus riche de France.



Une enquête de Martin Boudot pour Premières Lignes en partenariat avec Médiapart

