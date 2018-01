Documentaire: La vie des enfants riches de Dubaï !

Même si nous voulons croire que nous venons au monde tous égaux, il faut reconnaitre qu’il y a bien des différences selon le contexte où l’on grandit. L’exemple le plus parlant et impressionnant est le cas des enfants riches de Dubaï, qui mènent une vie fastueuse, encore inconnue du grand public. Conduire les voitures les plus luxueuses, manger la nourriture la plus raffinée, ou se vêtir des vêtements les plus chers au monde. Aujourd’hui nous allons lever le voile sur la vie des enfants fortunés de Dubaï. Chaîne youtube Lama Fâché.

Mercredi 24 Janvier 2018