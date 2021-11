Dolol Soubalo: Dans ce village de riz, on ne "rit" plus à cause de la précarité

Samedi 13 Novembre 2021

Dolol Soubalo n'est pas un exception à la règle, en matière de localité meurtrie par la précarité. Cependant, le chef de village avertit les politiciens: "S'ils ne font rien pour nous, qu'ils ne viennent pas, on a nous assez dupés. C'est fini", a tonné Mamadou Guèye. Localité à tradition agricole, surtout la riziculture, cette activité reflète le passé, d'autant que tout n'est plus comme avant. "Le découpage des plants n'est pas bon, ce qui a causé d'énormes problèmes". Et le problème urgent pour eux, c'est la santé, l'éducation et d'autres infrastructures. Sinon rien.