Don de masques de protection contre la Covid-19: Le Cercle des Photographes Professionnels au chevet des chauffeurs, marchands et clients de la gare des Baux Maraîchers

Porté sur les fonts baptismaux suite à l’entrée du Coronavirus dans notre pays, le Cercle des Photographes Professionnels du Sénégal (CPPS) ne pouvait être en reste dans la lutte contre cette dévastatrice pandémie, qui pose problème au niveau mondial, lit-on.



Ainsi le lundi 22 juin courant, ajoute le communiqué, ses membres avaient établi leur quartier général à la gare routière nationale des Baux Maraîchers.



C’était pour distribuer des masques de protection contre le Covid-19 aux chauffeurs, clients et marchands du lieu : ceci en rapport avec les autorités en charge du site.



Un geste salutaire qui a été naturellement fort apprécié par celles-ci autant que les heureux bénéficiaires, parmi lesquels des enfants âgés entre deux et quatre ans. Il fallait le faire, comme a tenu à le souligner au Président du CPPS, Oumar Diop, le Responsable des ressources humaines de ladite gare routière, Youssou Ndiaye. Le Chef du Service Exploitation des Baux maraîchers, Khalifa Guèye, lui fera écho.



Pour M. Oumar Diop, leur action patriotique n’est que le « début d’autres activités à travers le Sénégal, pour en finir une bonne fois pour toutes, contre le Coronavirus ».



Leurs prochaines cibles seront les établissements d’enseignement, qui vont accueillir au cours de cette semaine, les candidats aux différents examens.

Rappelons que le CPPS, au-delà de la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et de leur formation continuée, entend jouer sa partition au sujet de toute question d’intérêt national ; ceci, en synergie avec les acteurs étatiques.



C’est dans ce sens que s’inscrit le don de masques qui a eu lieu dans l’espace de la gare routière nationale. Le meilleur est donc à attendre parce que cette association, dont la Première dame du Sénégal Mme Marème Faye Sall est la marraine, compte bien des membres d’honneur, parmi les personnes ressources du Sénégal. Ils sont du secteur public, du privé comme de la société civile. Ce qui fait du CPPS, un puissant levier au service de la Nation, qui mise sur la force de l’image pour ses campagnes d’information et de sensibilisation des populations.













