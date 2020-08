Donald Trump annonce la fermeture définitive de TikTok aux Etats-Unis à partir du 15 septembre !

La relation sino-américaine semble de plus en plus s’empirer, après la guerre contre l’entreprise de téléphonie mobile chinoise (Huaweï), le président américain Donald Trump veut commencer une deuxième avec l’application, TikTok, qui est aussi chinoise. En effet, TikTok serait soupçonnée de prélever les données personnelles des Américains à destination de la Chine selon Donald Trump.



« En ce qui concerne TikTok, nous l’interdisons aux Etats-Unis », avait déclaré D. Trump à des journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One. TikTok appartient au groupe chinois ByteDance. Il compte près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde et est très populaire auprès d’un public jeune.



Donald Trump a par la suite annoncé que TikTok sera « définitivement indisponible » d’ici le 15 septembre aux États-Unis à moins que quelqu’un ne soit prêt à acheter l’application. C’est une véritable bataille politico-commerciale qui s’annonce entre Pékin et Washington.



Alerté par cette nouvelle inquiétante, le patron de l’application, Kevin Mayer, a réagi. « Nous ne sommes pas politiques, nous n’acceptons pas de publicité politique et nous n’avons pas d’agenda. Notre seul objectif est de rester une plate-forme animée et dynamique appréciée de tous », déclarait dans une note de blog le patron de TikTok, Kevin Mayer. « Toute l’industrie est examinée de près, et avec raison. En raison des origines chinoises de l’entreprise, nous sommes examinés d’encore plus près. Nous l’acceptons et relevons le défi », détaillait-il.