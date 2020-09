Dossier foncier TF 1107/R : Les héritiers dénoncent une complicité entre Sn Hlm et un faux mandataire Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 22:28 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir obtenu une main levée de la Sn Hlm suite à un rapport accablant de l'Ofnac, ainsi que la reconnaissance de certaines autorités de la République sur leur droit de propriété, le Conseil de famille des héritiers de feu Mandiaye Thiandoum a fait face à la presse. Et c'était pour dénoncer "les manoeuvres frauduleuses de la Sn Hlm en complicité avec un membre tortueux de la famille. Lequel a déjà détourné plusieurs millions F Cfa constatés et dont le dossier sera bientôt confié à la justice". "Récemment, la Sn Hlm a été déboutée à l'issue d'un procès l'opposant à Mbaye Gaye le mandataire attitré de la famille et son collaborateur Daour Mbaye" rappelle Matar Gaye, membre du Conseil familial. "Au cours de l'audience pour juger le soit-disant délit de destruction de biens appartenant à autrui, aucun avocat, encore moins un représentant de la Sn Hlm n'était présent" ajoute-t-il. Suffisant pour lui, de faire remarquer qu' "il y'avait tout sauf un procès". Déterminés, les propriétaires du titre foncier 1107/R sis à Ndiakhirate, dans la commune de Bambilor ont affirmé en avoir le coeur net. Notamment sur les agissements de la Sn Hlm et leur acolyte qui s'arroge le titre de mandataire désigné du Conseil familial Thiandoum, pour recouvrer l'enveloppe financière que la société nationale d'habitation doit aux héritiers. C'est la raison pour laquelle, les autorités concernées sont informées de tels actes délictuels afin que nul n'en ignore. Pour l'heure, ils ont décidé de poursuivre le combat sur tous les plans pour obtenir gain de cause.





Source : https://www.exclusif.net/Dossier-foncier-TF-1107-R...

