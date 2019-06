Dossiers Coud et PetroTim: La patronne de l’Ofnac dément et assène ses vérités au Procureur

Le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye avait déclaré lors de sa conférence de presse le 12 juin 2019, avoir relevé des « manquements » dans le rapport de l’Ofnac sur le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) et le contrat de PetroTim, et qu’il allait renvoyer ces dossiers pour complément d’enquête.



Interrogée ce mardi par la RFM, la Présidente de l’Ofnac, Seynabou Ndiaye Diakhaté le dément à demi-mots et lui dit ses vérités. « Le dossier du Coud a été transmis au Procureur de la République depuis quatre ans et il ne l’a pas exploité. Je l’invite plutôt à exploiter pour prendre une décision. Si je devais contribuer à son travail, je lui aurai suggérer de saisir un juge d’instruction qui par voie de délégation judiciaire, pourrait saisir un officier de police judiciaire et lui demander de poser des actes », assène celle qui a succédé à Nafi Ngom Keïta.



S’agissant de Petro-Tim, Seynabou Ndiaye Diakhaté déclare : «ce dossier fait partie des 17 dossiers qu’il dit avoir reçus. Je pense que s’il avait exploité ce dossier, cette question ne me saurait être posée ».



En outre, elle assure que « l’Ofnac a fait son travail dans le respect des principes qui gouvernent toute enquête et à remis tous les dossiers au procureur de la République. C’est à lui d’en tirer toutes les conséquences ».

