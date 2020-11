Dotation en carburant: Idy fait poireauter les conseillers du Cese Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 12:26 | | 0 commentaire(s)|

Chaque membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) dispose d'un bon d'essence de 200 litres/mois.Cependant, informe Source A, jusqu'à hier, les conseillers ne disposaient pas encore de leur dotation en carburant du mois de novembre. La "faute" à Idrissa Seck, qui n'a pas encore pris fonction et n'a donc pas encore signé le "quitus"…

Cependant, informe Source A, jusqu'à hier, les conseillers ne disposaient pas encore de leur dotation en carburant du mois de novembre. La "faute" à Idrissa Seck, qui n'a pas encore pris fonction et n'a donc pas encore signé le "quitus" permettant aux conseillers de recevoir leurs bons d'essence.



Source : Source : https://yerimpost.com/dotation-en-carburant-idy-fa...

