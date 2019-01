Double Less : "Balla Gaye 2 n'écarte personne, il n'a que la lutte"

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Janvier 2019 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

L'identité du prochain adversaire du tombeur de Modou Lô alimente déjà les conversations dans le milieu de la lutte. Interpellé par "Sunu Lamb" sur la question, son père est catégorique : "Balla Gaye 2 n'écarte personne, d'autant plus qu'il n'a que la lutte".

Quid du voyage de son fils au Nigéria ? Double Less n'y va pas par quatre chemins pour donner sa réponse : "Si c'était à refaire, on y retournera sans réfléchir". il a aussi déploré le fait que les gens disaient sur son fils beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos