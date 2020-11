Doudou Wade sur l'attaque à la permanence du Pds:"les conséquences auraient pu être mortelles" Doudou Wade, dans Les Echos, revient sur l'attaque à la permanence du Parti démocratique sénégalais, émaillée d'incidences et qui auraient pu être mortelles, à l'en croire.

Selon Doudou Wade, "les faits sont graves. Le parti a été agressé à domicile , dans son coeur", dit-il d'emblée.



A l'en croire, Bara Gaye a été convoqué , donc son absence, soulevée à cette cérémonie ne s'explique pas.



Revenant sur les relations entre Karim Wade et Bara Gaye, Doudou Wade estime qu'on " a plus vu ensemble Baraga Gaye et Karim Wade que Doudou Wade et Karim".



