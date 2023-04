Dr. Abdoulaye Ndoye promu n°2 de Rewmi : «Nous allons bientôt vers des échéances, il faut se préparer en conséquence, avec des hommes fidèles»

« J’accueille ce choix en ma modeste personne avec humilité. Pour moi, c’est une nouvelle mission. C’est du travail. Il faut aller travailler, c’est tout. Quand on responsabilise quelqu’un dans le parti, c’est parce qu’on veut qu’il travaille. Comme nous allons bientôt dans des échéances, il faut se préparer en conséquence, avec des hommes fidèles », a averti Dr. Abdoulaye Ndoye, qui attend les orientations de son patron, relate "L'As".



Pour lui, tout sera mis en place pour que le parti puisse atteindre ses ambitions. « J’attends la feuille de route, les missions qui me seront assignées pour ces nouvelles tâches. Ce qui est sûr, c’est que j’ai ma volonté de travailler pour réussir ce nouveau défi que le président Idrissa m’a confié », a fait savoir le patron de Rewmi à Saint-Louis ,qui fait partie des plus fidèles responsables de sa formation dans cette partie nord du pays.



Interrogé sur un éventuel divorce au sein de la coalition BBY, notre interlocuteur signale : « notre parti travaille et a des ambitions. Actuellement, il y a une unité et le reste, on verra. Je suis avec un leader qui prend des orientations et qui sait là où il va ».