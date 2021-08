Dr Ahmat Diouf, alerte : "Il y a une forte demande d'oxygène dans les CTE... et la tension est là" Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 23:22 | | 0 commentaire(s)|







Source : C'est le directeur des infrastructures et des équipements au ministère de la santé et de l'action sociale, Dr Ahmat Diouf, qui est allé sur le plateau de la RTS pour sonner l'alerte. A en croire ce dernier, la demande elle est forte vu le nombre de cas graves constater ces trois dernières semaines dans les CTE. REGARDEZSource : https://www.exclusif.net/Dr-Ahmat-Diouf-alerte-Il-...

Accueil Envoyer à un ami Partager