Dr. Alioune Dione inaugure la 29e session du Comité national de Coordination des Activités de Microfinance

Le ministre de la Microfinance, de l’Économie Sociale et Solidaire, Dr. Alioune Dione, a ouvert ce jeudi, la 29e session du Comité national de Coordination des Activités de Microfinance (CNC). Cette session est consacrée à une étude approfondie sur les taux d’intérêt appliqués aux clients des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD). Réalisée par son département, en collaboration avec le Fonds d’Impulsion de la Microfinance et sous la coordination de la Direction de la Microfinance et de l’Inclusion Financière, l’étude propose une évaluation des taux d’intérêt débiteurs des SFD et des recommandations pour leur éventuel allègement.



Dr. Dione a souligné que la question des taux d’intérêt est particulièrement sensible, suscitant passions, incertitudes et difficultés d’analyse. Selon lui, ces taux jouent un rôle crucial, tant dans la recherche de rentabilité que dans l’atteinte de l’inclusion sociale. Il a insisté sur la nécessité d’un équilibre entre les enjeux économiques et sociaux, pour garantir une stabilité financière équitable et durable.