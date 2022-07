Dr Babacar Diop agressé: Ousmane Sonko sermonné et averti par... Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juillet 2022 à 06:49 | | 0 commentaire(s)| Après l'agression perpétrée sur le Dr Babacar Diop par la sécurité de Ousmane Sonko, des responsables politiques sont sortis pour dénoncer cette forfaiture et mettre en garde le leader de Pastef. "Déjà, ils se querellent entre eux, qu'ils sachent qu'ils sont dans le même camp. On ne doit pas se voir en ennemis, mais en adversaires et le temps de la campagne n'est pas long. La paix est primordiale", affirmé Maleye Diop qui pense que cela n'en vaut pas la peine. Pour Ousmane Diop, "Sonko n'a qu'à se tenir à carreau sinon il va le bastonner, le ligoter et le mettre sur un Jakarta", a-t-il tonné.



