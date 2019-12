Dr. Babacar Diop tabassé à Rebeuss: Malick Diallo Biaye déroule le film de l’agression

« Tout est parti avec un agent (un certain Sarr), je suis témoin de la scène parce que Babacar et moi partageons le même secteur 3. Babacar voulait aller à la bibliothèque, il demanda à l'agent l’autorisation de s'y rendre. Après quelques échanges, l'agent lui demande de regagner le couloir », raconte Malick Diallo Biaye.



Qui poursuit : « C'est comme ça qu'il a bousculé Babacar devant la porte et lui tire le pull-over pour l'emmener au poste pour le "corriger" comme ils en ont l'habitude. Ses camarades interviennent pour tempérer les ardeurs; Babacar expliquant aux autres agents ce qui se passait ».



Selon Biaye, c’est lorsque le pénitencier Sarr a insulté le Dr. Babacar Diop qui, lui a retourné l’insulte, que les geôliers se sont jetés sur lui et lui ont asséné de violents coups.



« L’Agent Sarr l'a insulté de mère et Babacar, comme on le connaît, lui a retourné l’insulte. Chose qui n'a pas plu aux geôliers qui se sont mis à le battre. Il ne voulait pas en parler aux avocats. Pour lui, c'est une affaire d'homme à homme, mais je lui ai dit que non, parce que si c’est lui aujourd’hui, demain, ce sera mon tour. Il n’est pas permis qu'un geôlier exerce des sévices moraux et physiques sur les détenus », dit-il.