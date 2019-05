Dr Diop :" Pas d'âge limite pour consulter un gynécologue. Les femmes doivent connaître leur corps"

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2019

"Il n'y a pas d'âge pour les consultations gynécologiques" a déclaré Dr Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien au micro de leral.net. La tranche d'âge qu'il consulte le plus, explique Dr Diop, c'est de la "puberté à la ménopause". Pour la blouse blanche, la population doit être éduquée sur le comment fonctionne le corps. " Il faut qu'il y ait une éducation des femmes par rapport à leur système génital, aux organes génitaux, aux règles, aux troubles du cycle, etc" a t-il prescrit. Une mission que mène Dr Diop sur les réseaux sociaux où il anime des foras de discussions.

