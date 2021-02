Dr. Khadim Bousso: « Aucun Oustaz ne peut oser dire que l'Islam accepte le massage de l'homme par une femme quelconque »

Un homme peut-il se faire masser par une femme qui n'est pas son épouse pour des raisons thérapeutiques ? La réponse du Dr Khadim Bousso (qui a saisi Dakaractu pour répondre à la question) est sans appel. Pour le religieux musulman, "l'Islam est catégorique. Aucun homme n'a le droit de se faire soigner par une femme tant que son pronostic vital n'est pas engagé et que cette femme en question soit la seule personne capable de le prendre en charge. Par conséquent, ajoute-t-il, Ousmane Sonko a tort sur toute la ligne, son oustaz aussi."



Imam Bousso de signaler que sa réaction n'a aucune motivation politique et qu'elle ne cherche qu'à répercuter la position de l'Islam. "En tant qu'Imam Ratib, je n'ai pas le droit de ne pas rétablir la vérité. Une telle déclaration affecte tous les doctes musulmans et elle ne reflète pas la réalité."

