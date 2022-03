Dr. Madiodio Niasse, Geographe et Consultant: «Il y aura des risques de conflits liés à l’eau, à cause de sa rareté» Dr. Madiodio Niasse est formel sur le rapport entre la sécurité et la problématique liée à la gestion de l’eau. Pour le géographe et spécialiste de cette question, il y aura des risques de conflits liés à l’eau à cause de sa rareté. Il l’a affirmé à l’occasion d’un webinaire organisé par l’Initiative de Prospective Agricole et rurale (IPAr), en prélude au Forum mondial de l’Eau qui se tiendra du 21 au 26 mars 2022 à Dakar.



Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Mars 2022 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

« La sécurité de l’eau pour la paix et le développement : quelle contribution du monde de la recherche ?» C’est sur ce thème que des chercheurs et des spécialistes des problématiques liées à l’eau se sont penchés, en prélude au Forum Mondial de l’Eau, qui s’ouvre à Dakar lundi prochain.



En effet, indique "L'As", comme condition à la vie, les ressources hydriques sont à l’échelle globale (cycle de l’eau) comme à l’échelle nationale et locale, porteuses d’enjeux pour la paix et le développement. Et dans ce cadre, lors d’un webinaire organisé par IPAR, un des panelistes a prévenu sur les risques liés à la question de l’eau.



En effet, pour Dr. Madiodio Niasse, à cause de la rareté de l’eau, il y aura des risques de conflits liés à l’eau. A l’en croire, il y a actuellement beaucoup de tensions soulevées par la rareté de l’eau. Dans ses explications, Dr. Niasse qui a beaucoup travaillé sur cette question, trouve improbable que la ressource de l’eau augmente dans les prochaines années. Mais au même moment, les besoins augmentent. Toutefois, il estime que ces risques sont aussi de potentielles opportunités à saisir.



Ebauchant quelques pistes de solutions, il propose de « donner la préférence à l’allocation de l’eau entre usages (secteurs d’utilisation) plutôt qu’entre usagers (états riverains) ». Il plaide également pour l’institution d’un principe de partage des bénéfices. Ce qui, selon lui, est ignoré jusqu’ici par les conventions sur l’eau (celles de Helsinki et de New York). Il souligne dans la foulée, qu’il urge que la sécurité des barrages, des lacs, des réservoirs soit renforcée en Afrique plus que par le passé. « Les barrages ne sont pas bien sécurisés, alors que le terrorisme est bien présent », renchérit-il.



Par ailleurs, Dr. Madiodio Niasse estime que contrairement à ce qui se dit, l’Afrique n’est pas un continent riche en eau. Dans le même ordre d’idées, il a déclaré que le niveau de maîtrise de l’eau est très faible en Afrique. Rappelons que le 9e Forum Mondial de l’Eau sera le premier de ce type à se tenir en Afrique subsaharienne.



L’ambition du Sénégal et du Conseil mondial de l’eau est d’organiser, selon les organisateurs, un Forum différent au niveau social, politique et économique ; un Forum qui soit un catalyseur d’actions, pour accélérer l’accès universel à l’eau et à l’assainissement. Un Forum qui soit connecté et lié aux agendas et engagements mondiaux relatifs aux GDS, à l’accord de Sendai sur les risques et catastrophes naturelles, à l’accord de Paris sur le climat, à l’agenda 2063 de l’Afrique.





Ndèye Fatou Kébé