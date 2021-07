Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye : “La hausse est notée depuis les dernières semaines du mois de mai “

Depuis plusieurs semaines déjà, les rumeurs sur une troisième de vague de coronavirus au Sénégal circulent. Pour le Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye, la hausse est notée depuis fin mai. « Vigilance, alerte maximale! La hausse est notée depuis les dernières semaines du mois de mai. A travers le CNGE qui se réunit hebdomadairement, nous suivons […]

Depuis plusieurs semaines déjà, les rumeurs sur une troisième de vague de coronavirus au Sénégal circulent. Pour le Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye, la hausse est notée depuis fin mai.

« Vigilance, alerte maximale! La hausse est notée depuis les dernières semaines du mois de mai. A travers le CNGE qui se réunit hebdomadairement, nous suivons et travaillons sur tout cela. La positivité est de plus en plus importante mais heureusement, pas la gravité des cas qui va avec », a-t-elle fait savoir.

Source : https://www.lasnews.info/dr-marie-khemess-ngom-ndi...