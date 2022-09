Dr Niang sur le parrainage, dossier Khalifa Sall… Pourquoi l’exécution des décisions de la Cour de Justice de la Cedeao est problématique au Sénégal ? L’intégration du Sénégal dans le système judiciaire de la CEDEAO n’est pas encore parfaite. Tant que le Sénégal ne désignera pas l’autorité nationale chargée de la réception et de l’exécution des décisions de ladite Cour, les sanctions à son égard ne seront que symboliques. C’est du moins l’analyse du docteur en Droit, Aliou Niang qui estime que l’absence de désignation et de notification à la CEDEAO de l’autorité nationale pour la réception et l’exécution des décisions de justice communautaire est le chainon manquant qui justifie l’inexécution des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO au Sénégal

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Septembre 2022 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, il s’agit d’une question de volonté politique. L’intégration du Sénégal dans le système judicaire communautaire doit être achevée pour garantir l’exécution des décisions communautaires prononcées par la juridiction commune. Car, se rappelle-t-il, depuis quelques années, des litiges entre l’État du Sénégal et des particuliers portant sur la violation de droits de l’Homme ont été portés devant la Cour communautaire de justice.



Dans toutes les décisions communautaires, des sanctions, des condamnations sont prononcées à l’égard de l’État du Sénégal qui a toujours le statut de défenseur au niveau de la Cour. Cependant, aux yeux du Docteur Aliou Niang, aucune des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO n’a fait l’objet d’une exécution au niveau national



Parmi ces dossiers inexécutés par les autorités étatiques, figure le parrainage. Ce litige, estime le docteur Aliou Niang, est né des allégations de la formation politique dite l’Union Sociale Libérale selon lesquelles, la législation électorale sénégalaise, telle que modifiée par la loi numéro 2018-22 du 04 juillet 2018 portant révision du code électoral, viole le droit à la libre participation aux élections en instituant le parrainage.



À cet effet, poursuit le juriste, l’Union demande la Cour de justice de la CEDEAO d’ordonner à l’État du Sénégal de lever tous les obstacles à la libre participation aux élections consécutifs à cette modification



«Dans sa décision, la Cour conclut entre autres que : le code électoral sénégalais, tel que modifié par la loi 1102018-22 du 04 février 2018 viole le droit de libre participation aux élections; Ordonne en conséquence à l’Etat du Sénégal de lever tous les obstacles à une libre participation aux élections consécutifs à cette modification par la suppression du système du parrainage électoral ; et lui impartit un délai de six (6) mois à compter de la notification qui lui en sera faite pour soumettre à la Cour un rapport concernant l’exécution de la présente décision», se rappelle-t-il.



Autre dossier est l’affaire Khalifa Sall dans laquelle les requérants ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour violation de droits de l’Homme par l’Etat du Sénégal dans l’affaire communément appelée « caisse d’avance » au niveau de la Mairie de Dakar



«Ces derniers ont soutenu devant la juridiction communautaire que l’enquête de l’Inspection Générale d’État et l’enquête préliminaire de police ont été émaillées de graves violations des droits de l’Homme et des droits politiques notamment, le droit d’être assisté par un Avocat, le droit à la présomption d’innocence, le droit de faire entendre des témoins, le droit de bénéficier d’une instruction à décharge par une mesure d’expertise tendant à établir des contestations sérieuses et le droit à un procès équitable», a-t-il dit.



Par ailleurs, estime le Docteur Aliou Niang, l’exécution des décisions de la Cour est une faiblesse incontestable dans tous les quinze Etats Membres de la CEDEAO. En effet, depuis sa création et son entrée en fonction effective, la Cour n’a pu voir exécutés que quelques décisions.



La non-exécution des décisions de la Cour est un risque critique qui menace la survie de l’Institution. L’article 24 du Protocole amendé relatif à la Cour, prévoit les voies d’exécution des arrêts de la Cour. L’article 24 (2) dispose que l’exécution de toute décision de la Cour doit revêtir une formule exécutoire, qui sera délivrée par le Greffier de la Cour à l’État membre concerné pour l’exécution selon les règles de procédure civile en vigueur dans ledit État Membre.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook