Dr Safwat Ibraghith, Ambassadeur de la Palestine au Sénégal, répond à Idrissa Seck

Chers amis, chers lecteurs,

J’ai tardé de me prononcer sur les propos de Monsieur Idrissa Seck concernant le conflit israélo palestinien il y a quelques jours seulement, j’ai voulu vérifier que le sujet n’a pas été sorti du contexte réel et sans aucune modification ou plutôt déformation qu’engendre souvent les querelles fratricides au cœur d’une course politique:



Loin de toute polémique et encore de toute ingérence politique dans la vie des Sénégalais, j’ai seulement envie de dire que les propos de Monsieur Seck relatifs au conflit israélo palestinien et arabe, ne correspondent ni à la réalité historique et politique du peuple arabe palestinien ni aux fondements de sa cause juste et encore rien à la légalité et la légitimité de son combat pour la libération de sa terre et l’indépendance de son Pays



J’invite Monsieur Seck à rectifier son analyse de la répression sanglante d’Israël du 15 mai courant, au jour où les Palestiniens commémorent leur Nakba et marquent leur attachement à leur droits de retour chez eux et protestent également contre l’installation d’une nouvelle colonie « ambassade » américaine au cœur de leur capitale et ville sainte



J’invite Monsieur Seck à s’approfondir plus dans la compréhension des causes de ce conflit, qui n’est pas autre qu’une guerre d’épuration ethnique contre le peuple autochtone de la Palestine, orchestrée et menée depuis plus de 100 ans par une alliance sioniste et impérialiste des grandes puissances dont la Grande Bretagne et les États Unis d’Amérique



Je ne souhaite pas ici parler de erreurs théologiques et ethnologiques des déclarations de Monsieur Seck.

Une chose est sûre, ici : c’est que les propos de Monsieur Seck ont voulu trop banalisé les faits originaux du conflit actuel et ce n’est pas ainsi que nous arriveront à faire triompher les droits des opprimés en Palestine occupée



Il faut arrêter de décrire faussement la domination colonialiste comme un problème de mauvais voisinage, il faut arrêter de réduire la nakba (tragédie du peuple palestinien) en problème de gestion des frontières, il faut arrêter de renvoyer les colonisateurs et les colonisés dos à dos.



Ce n’est pas juste et c’est même une bénédiction pour légaliser les atrocités contre un peuple et la falsification de toute une histoire.











Dr Safwat Ibraghith

Ambassadeur de la Palestine 🇵🇸 au Sénégal