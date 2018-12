Dr Safwat Ibraghith : «La Palestine vient de perdre Sidy Lamine Niasse, un grand frère et un grand soutien à sa cause» Dr Safwat Ibraghith, l'Ambasssadeur de la Palestine à Dakar a déclaré qu'avec le rappel à DIEU de Sidy Lamine Niasse, «la Palestine vient de perdre un grand frère et un grand soutien à sa cause».

Sidy Lamine Niasse est décédé. La Palestine vient de perdre un grand frère et un grand soutien à sa cause



Homme pieux et attaché au message de l’islam, Penseur islamique, leader sénégalais, réformiste socio politique, Homme visionnaire et diffuseur des valeurs, humaniste et farouche défenseur des causes nobles dont la cause palestinienne



L’Ambassade de Palestine partage cette grand douleur et adresse toutes ses consolations à l’égard de la famille du défunt, et présente ses profondes condoléances à la nation sénégalaise et à toute la oummah islamique.

