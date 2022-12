Dramé, Pdt du Mouvement «And Tahaw Macky Sall Ci Casamance» : «Ceux qui nient ses réalisations en Casamance sont des politiciens de mauvaise foi»

«Les populations ne sont pas dupes. Elles voient et apprécient à leur juste valeur les nombreuses réalisations du Président Macky Sall en Casamance. Promovilles a complètement changé le visage de Bounkiling. Les doléances des populations de Bounkiling, voire de toute la Casamance, sont en train d'être satisfaites sous son magistère.



Les tracteurs tournent à plein régime à Bounkiling pour des travaux publics exécutés par l’Ageroute. Ceux qui disent que Macky Sall n'a rien fait en Casamance sont tout simplement des politiciens de mauvaise foi. N'ont-ils pas vu la Rn4 ? Les boucles du Boudié ? Du Diassing ? Des Kalounayes ? Du Fogny ? Le pont de Marssassoum ? L’hôpital régional de Sédhiou ? Sans parler de la paix et de la sécurité retrouvées !», dixit, Wandifa Dramé.



Ne s’arrêtant pas là, il évoque aussi le désenclavement de la Casamance, le retour massif des touristes et la construction d'écoles et d'infrastructures de formation. «Le Puma, le Pudc et d'autres programmes de l'Etat sont en train de mettre la Casamance sur les rails du véritable développement», relève le responsable politique.



«En dix ans de magistère, il a réussi à faire en Casamance ce que tous ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire. Sur tous les plans, les réalisations du Président de la République Macky Sall sont palpables.»

Tribune