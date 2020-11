Drame à Kaolack : 3 morts et 8 blessés après l’explosion de 2 camions citernes d’essence Pas moins de 3 personnes sont mortes calcinées, vendredi, et 8 autres blessées, dont 6 dans un état critique à la suite d’un incendie qui s’est produit nuitamment, à hauteur de Kahone, dans la région de Kaolack.

. A l’origine du drame, un camion rempli d’essence, qui s’était renversé avec son produit, sur la route nationale. Mais, c’est lorsque qu’un autre citerne est venu transvaser le liquide inflammable, quelques heures plus tard dans la soirée, que l’irréparable s’est produit. Tous les deux citernes ont finalement pris feu.



Les blessés ont été évacués d’urgence à l’hôpital régional de Kaolack par les éléments des sapeurs-pompiers qui ont également déposé les corps sans vie à la morgue du même centre hospitalier.



A signaler que les personnes décédées ne sont pas encore identifiées, mais les citernes appartiennent à une compagnie de transport malienne.

