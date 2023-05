Drame à Kedougou : Elle fracasse le crâne de son mari qui dormait

Le temps semble s’arrêter à Khossanto, dans le département de Saraya. Dans cette localité, la nouvelle du meurtre de M. Diarra a eu l’effet d’une bombe et a choqué tout le monde. L’histoire ayant mené à la mort de cet homme d’origine malienne, tué par son épouse, est des plus surprenantes.



La dame, du nom de F. Diarra, âgée de 34 ans, a fracassé le crâne de son mari à l’aide d’un pilon, alors qu’il dormait. Le coup fatal a été d’une telle violence que la victime a rendu l’âme, quelques minutes après son transport à l’hôpital.



Selon l’économie des faits, la nuit du samedi au dimanche, après une dure journée de travail, M. Diarra se reposait sur son lit et dormait profondément. Aux environs de 23 h, sans crier gare, sa femme lui a asséné un violent coup de pilon à la tête. Le certificat médical fait état d’un traumatisme crânien.



Mais quelle mouche a bien piqué l’épouse pour commettre une telle atrocité ? Pourquoi a-t-elle tué le père de ses enfants ? Autant de questions sans réponse qui taraudent l’esprit des habitants de Khossanto.



Mais pour la plupart des témoins, l’auteure de ce crime ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. La dame serait sujette à de problèmes psychiques qui, par moments, lui font perdre la raison. Depuis la naissance de son deuxième enfant, la dame souffrirait de troubles psychiques. Elle était devenue très impulsive et s’énervait pour un rien. C’est ce qui justifiait d’ailleurs ses rendez-vous répétés chez le guérisseur à Tambacounda.



En tout état de cause, le corps sans vie du mari a été déposé au district sanitaire de Saraya. Une enquête est en cours pour élucider l’affaire. Quant à la meurtrière, elle a été arrêtée et conduite à la gendarmerie de Khossanto. Elle sera sans doute déférée, après sa durée légale de garde vue.



