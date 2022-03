Drame à Linguère / Pour le vol de 4 chèvres : Aliou Kâ, 14 ans, tué par balles Un vol de bétail a viré au drame à Maro, village situé dans la commune de Gassane, département de Linguère. D’après ‘’SourceA’’, un éleveur a tué par balles un voleur et blessé son acolyte. Les faits se sont déroulés le 10 mars dernier.

Aliou Kâ (14 ans) et El Hadj Ka (13 ans), tous des adolescents, ont fait irruption dans l’enclos de Chérif Ka et dérobé quatre caprins. Après leur forfait, les deux présumés voleurs ont caché les animaux dans la forêt.



Ces derniers, qui revenaient sur les lieux pour récupérer les animaux, ont fait face, à leur grande surprise, au propriétaire des chèvres, Chérif Kâ. C’est à ce moment précis que ce dernier a tiré sur Aliou Kâ, qui a succombé sur le coup, puis il a blessé son acolyte, El Hadj Kâ.



Ainsi, la dépouille mortelle a été acheminée à l’Hôpital Maguette Lô de Linguère. Le petit berger blessé a été évacué au centre hospitalier de Matlaboul Fawzeyni, où les blouses blanches ont extrait la balle de son corps, suite à une opération.



Le meurtrier et le voleur présumés ont été placés en garde-à-vue dans les locaux de la Brigade de Gendarmerie de Linguère. Ils seront déférés, ce lundi 14 mars 2022, au parquet régional de Louga.



