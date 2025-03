Drame à Ndioukoune : Un maçon retrouvé pendu à un baobab après un différend professionnel

C’est dans la matinée d’hier que plusieurs villageois ont aperçu le corps suspendu à un arbre, en périphérie du village. Immédiatement, l’alerte a été donnée, et une foule s’est rassemblée sur les lieux, sidérée par la scène. «Nous ne pouvions pas y croire. Marcel était un homme bon, travailleur, jamais nous n’aurions imaginé un tel destin pour lui», confie un habitant sous le choc.



Alertées, les autorités locales et les forces de gendarmerie se sont rendues sur place pour effectuer les premières constatations. Après avoir sécurisé les lieux, elles ont procédé au retrait du corps et ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances du drame.



Un différend professionnel évoqué



D’après les premiers éléments recueillis, la mort de Marcel pourrait être liée à des problèmes professionnels. En effet, il faisait l’objet d’une plainte déposée récemment par un client mécontent, qui lui reprochait de ne pas avoir livré un chantier dans les délais convenus. Cette situation aurait généré un stress important chez le maçon, qui semblait ces derniers jours préoccupé et abattu. Des proches confirment que Marcel, pourtant connu pour son sérieux et son dévouement, était affecté par cette affaire. «Il n’en parlait pas beaucoup, mais on voyait qu’il était inquiet. Il devait subvenir aux besoins de sa famille et ne supportait pas l’idée d’échouer», explique un voisin



Une famille effondrée



Marcel laisse derrière lui une épouse et quatre enfants, dont la majorité sont des filles. Sa disparition brutale a plongé sa famille dans une immense détresse. Sa veuve, inconsolable, peine à réaliser ce qui s’est passé. «Il n’a rien laissé comme mot, aucun signe avant-coureur... Nous sommes perdus», sanglote-t-elle.



Le village tout entier est sous le choc. Un proche de la victime témoigne : «Nous avons perdu un frère, un ami, un père de famille courageux. C’est une tragédie qui nous affecte tous.» Plusieurs habitants appellent à un soutien psychologique pour la famille endeuillée et demandent aux autorités de faire toute la lumière sur cette affaire.



Une enquête en cours



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du décès. Bien que la thèse du suicide soit privilégiée, les autorités souhaitent examiner tous les éléments avant de conclure définitivement.

«Nous devons vérifier s’il n’y a pas eu des pressions extérieures ou d’autres facteurs qui auraient pu conduire à ce geste désespéré», indique une source proche de l’enquête.



L’autopsie prévue dans les prochains jours devrait apporter des précisions sur les causes du décès. En attendant, les habitants de Ndioukoune se mobilisent pour soutenir la famille et organiser les funérailles de Marcel. Ce drame relance également le débat sur les conditions de travail des ouvriers et artisans indépendants, souvent soumis à une forte pression sans réel accompagnement psychologique ou financier. Beaucoup espèrent que cette tragédie servira de prise de conscience pour mieux encadrer et protéger ces travailleurs vulnérables.



Le Témoin